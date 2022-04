Le NUC reprend l’avantage en finale

Sursaut bâlois insuffisant

On s’attendait à un match serré, et les Bâloises nous ont presque déçues sur ce point. Dans une Riveraine remplie, Aesch-Pfeffingen a pu tenir tête au NUC en début de deuxième manche. Mais leur niveau de jeu n'a jamais atteint celui du deuxième acte vendredi en terres bâloises. Les Bâloises ont rapidement perdu pied et laissé filer les Neuchâteloises.



Le troisième set a été bien plus serré, et bien plus intéressant à voir. Alors que le NUC dominait la rencontre, Aesch s’est fait le plaisir de revenir au score. Une série de services de la passeuse neuchâteloise Olivia Wassner a permis au club de la Riveraine de terminer cette rencontre, qui n’aura duré que 1h10, en beauté.