Le NUC rejoint par Aesch dans la série finale

Le NUC n’a pas réussi à creuser l’écart dans la série de finale de volleyball. Les Neuchâteloises ont été battues 3-2 par Sm'Aesch Pfeffingen vendredi soir en terres bâloises, lors du deuxième acte. Dans le détail : 19-25, 25-20, 25-23, 21-25, 8-15.





Fautes de service en abondance

Cette rencontre entre les deux équipes de Ligue A a débuté de manière particulière. Les cinq premiers points ont été donnés à cause de fautes de service des deux côtés du filet. Un événement plutôt rare à ce niveau. Les joueuses de Lauren Bertolacci ont ensuite été absentes lors du premier set de la rencontre, et même la blessure d'une joueuse bâloise n'a pas permis au NUC de faire pression. Le vrai visage des Neuchâteloises s'est révélé à la fin de la deuxième manche, et a permis de renverser la tendance du match. Le NUC est donc revenu au score, à un set par équipe.





Manque de concrétisation

Au début de la troisième période, on s'est dit que l'offensive neuchâteloise n'allait plus s'arrêter: le NUC a tapé fort, a bloqué fort et a su marquer les points qu'il fallait pendant de nombreuses minutes. C'était sans compter sur les Bâloises, portées par leur public, qui sont revenues au score, avant de laisser Neuchâtel empocher un nouveau set. La suite a été moins plaisante à voir pour le NUC: Sm'Aesch s'est réveillé, très fort, et a réussi à concrétiser les actions importantes, tout en contrant de nombreuses attaques neuchâteloises. Tia Scambray et Kyra Holt à l'aile, n'ont pas eu leur mot à dire pendant ce match, tellement le bloc bâlois était présent et s'est adapté depuis la première rencontre de cette finale.. Aesch est donc revenu dans le quatrième set, et a mis tout le monde d'accord en dominant tout simplement la manche décisive.

Les protégées de Lauren Bertolacci se font donc rejoindre par Sm'Aesch Pfeffingen 1-1 dans la série de finale. La troisième rencontre est prévue mercredi 13 avril à 20h à la Riveraine à Neuchâtelois. L’occasion pour le NUC de jouer devant son public et de reprendre l’avantage. /swe