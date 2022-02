Du suspense et une victoire pour le NUC II. Les joueuses de Laura Girolami ont pris la mesure d’Aadorf 3-2 samedi soir en Ligue B féminine de volleyball au terme d’une rencontre plus qu’accrochée. Dans le détail, les Neuchâteloises se sont imposées 26-28, 26-24, 25-23, 15-25, 15-13 après plus de deux heures de jeu.

Au classement, la seconde garniture du NUC se classe dixième sur treize équipes et compte quinze points d'avance sur la lanterne rouge, Scuola Volley. /gjo