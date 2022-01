Le match du NUC II repoussé

Les annulations se succèdent pour le volleyball neuchâtelois. Après le report du match de Ligue A féminine entre Lugano et le NUC prévu ce samedi et entre Kanti Schaffhouse et Valtra, c’est au tour de l’affiche de Ligue B opposant le NUC II à Scuola Volley de passer à la trappe. Agendé ce samedi à 17h30, la rencontre a été repoussée à une date encore à définir peut-on lire sur les réseaux sociaux des deux formations. La raison de ce report n’a pas été communiquée pour le moment.

Côté sportif, le NUC II occupe actuellement la 9e place du classement avec 20 points engrangés en 14 rencontres. /gjo