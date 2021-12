Le NUC assure le service

Le NUC évite le piège de la nouvelle salle du Volleyball Franches-Montagnes. Les joueuses de Lauren Bertolacci ont remporté le derby de l’Arc jurassien de Ligue A 3-0 dimanche à Saignelégier. Pour leur découverte de la Salle Maurice Lacroix, elles se sont imposées 25-12, 25-15 et 25-19. Les Neuchâteloises restent ainsi invaincues en tête du championnat après 12 matches. Elles possèdent toujours quatre points d’avance sur Aesch.





La leçon avant un léger accrochage

Le NUC a livré un cavalier seul dans la 1re manche. Plus complet que son adversaire, il a donné la leçon à un VFM brouillon. Les Neuchâteloises ont, en revanche, été un peu plus accrochées dans les 2e et 3e sets. Menées à chaque fois, elles ont pu s’appuyer sur une grande qualité au service pour constamment mettre en difficulté la formation franc-montagnarde et s’adjuger, au final, un succès des plus logiques. /msc