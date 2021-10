Le NUC toujours invaincu

Elles ont un peu plus transpiré que d'habitude ou presque... Les filles du NUC se sont imposées 3-1, vendredi soir à Guin en Ligue A de volleyball. Dans un match plus serré qu'à l'accoutumée, les protégées de Lauren Bertolacci ont pris la mesure des Singinoises 25-21, 25-21, 22-25 et 26-24. Contrairement aux premières rencontres de la saison, cette partie accrochée a vu les Neuchâteloises perdre un set. Mais alors que Guin aurait pu revenir à 2-2, le NUC a placé le petit coup d'accélérateur dont il a le secret pour effacer deux balles de set et finalement remporter le gain de la rencontre.

Au classement, le NUC revient en tête avec quatre victoires en autant de rencontres de championnat, tout comme Aesch-Pfeffingen. Dimanche, les volleyeuses neuchâteloises disputeront une nouvelle partie face à Lugano à 17h30 à la Riveraine. /jha