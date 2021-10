Le NUC s'impose facilement face au VFM

Le NUC continue d'empiler les victoires en championnat. Les volleyeuses du Littoral ont accroché leur troisième succès de suite en Ligue A en disposant du Volley Franches-Montagnes 3-0 (25-17 25-13 25-21) dimanche soir à la Riveraine. À la faveur de cette facile victoire, les Neuchâteloises restent solidement en tête du classement.





Un peu de fatigue



Alors que l’équipe neuchâteloise s’est qualifiée jeudi soir pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions en éliminant Mladost Zagreb, l’enjeu n'était pas vraiment pas le même dans ce derby de l'Arc jurassien disputé trois jours plus tard. Malgré le score sévère, on a senti que la partie disputée contre les Croates a certainement dû laisser quelques traces et surtout générer de la fatigue. Mais si l’engagement était un tout petit peu moins présent que jeudi, les points importants ont tout de même toujours fini dans l'escarcelle des Neuchâteloises qui n'ont jamais douté ou presque.



Cette soirée coïncidait aussi avec le retour de Flavia Knutti dans le six de base. Alors que la libéro Fabiana Mottis a disputé la quasi-totalité des quatre dernières rencontres, la Fribourgeoise qui revient de blessure a été titularisée.