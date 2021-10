Le cinquantième du NUC en Coupe d'Europe

Le NUC et la Coupe d’Europe, c’est devenu une véritable histoire d’amour. Une manière de faire résonner le nom du club et de la Ville au-delà des frontières nationales. Il est intéressant à ce titre de tirer un parallèle avec Neuchâtel Xamax, même si l’impact médiatique du football est plus conséquent. L’épopée européenne des Xamaxiens avait commencé en 1981 par une campagne mémorable : participation aux quarts de finale de la Coupe UEFA non sans avoir frôlé la qualification aux demi-finales aux dépens de Hambourg.

Le NUC a connu un scénario identique : sa première campagne demeure la plus aboutie. En automne 2010, les Neuchâteloises ont éliminé miraculeusement les Slovènes de Kamnik, en 8es de finale de la CEV Cup. Elles ont gagné le golden set 17-15 après avoir été menées 9-2. Entraîneur de l’époque, Philippe Schütz s’en souvient très bien.