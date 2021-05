Valtra lance une cagnotte pour ses 50 ans

Une cagnotte pour les 50 ans du club : c’est l'opération lancée par le VBC Val-de-Travers. Le plus petit club de Ligue A de volleyball en termes de budget lance une cagnotte en ligne intitulée « 50 mécènes pour les 50 ans de Valtra », qui est disponible sur la plateforme heroslocaux.ch.

Valtra explique dans un communiqué que malgré le soutien sans faille de ses sponsors historiques et de tous les efforts du comité pour organiser des opérations, le compte n’y est pas financièrement pour le club.

Le but est de soutenir le club et lui « permettre de poursuivre son expansion » explique la présidente Joëlle Roy, et cela malgré la situation compliquée liée à la crise du Covid-19.

À titre d'exemple, une contribution 200 francs financera la location des salles d’entrainement pour toutes les équipes du club, de la kid’s Academy à la LNA, pendant une semaine. Une contribution de 500 francs couvrira l’ensemble des frais de formation d’un junior pour toute une saison. Pour chaque contribution, une compensation est proposée.

Avec le soutien de 50 mécènes et à l'occasion de ses 50 ans, le VBC Val-de-Travers se dit vouloir faire rayonner le Vallon dans le canton, et au-delà dans toute la Suisse. /comm-vre