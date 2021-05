Le NUC en force avec la Suisse

Le NUC est plutôt bien représenté au sein de la sélection helvétique qui participe dès mardi à Minsk aux qualifications pour l’Eurovolley 2021. Trois joueuses qui composeront l’effectif neuchâtelois de la prochaine saison sont du voyage en Biélorussie. Il s’agit de Julie Lengweiler ainsi que de Samira Sulser et Flavia Knutti, toutes deux ont été fraîchement transférées de Guin. On peut y ajouter encore le nom de Xenia Staffelbach, qui ne portera toutefois plus le maillot du NUC lors de l’exercice 2021 – 2022 : la Bernoise a en effet rejoint le VFM.

En l’espace de cinq jours, du 11 au 15 mai, l’équipe de Suisse féminine de volleyball disputera quatre matches en Biélorussie, deux contre le pays hôte et deux face à l’Estonie. Pour se qualifier, les Suissesses devront au minimum se classer à la 2e place de leur groupe. /mne