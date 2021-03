Le NUC mise sur la continuité

Le Neuchâtel Université Club réitère sa confiance à son staff technique. L’équipe de Ligue A de volleyball annonce jeudi la reconduction du contrat de son entraîneuse Lauren Bertolacci pour une 4e saison. Le communiqué mentionne que « Les préceptes d'un volleyball prise de risque et rapide séduit non seulement les spectateurs, mais aussi les joueuses qui lui accordent leur confiance ». De son côté, l’Australienne se plaît du côté de la Riveraine : « Je recherche un club avec lequel je peux viser des titres. Le NUC me procure un environnement où je peux être ambitieuse, mais aussi mettre l'accent sur le développement des jeunes joueuses suisses », explique Lauren Bertolacci. Elle sera toujours assistée par Pablo Sanchez et Haley Brightwell.

Ce staff technique a déjà un œil sur la saison 2021/22 et élabore sa stratégie pour construire son contingent. Le nombre de renforts étrangers reste fixé à quatre joueuses. Par ailleurs, le NUC annonce déjà le départ de la libero Mathilde Engel, formée au club, pour Volero Zuri-Unterland en Ligue B. /comm-emu