Drôle de fin de saison pour le NUC II et Colombier Volley. Alors que le championnat de Ligue B de volleyball est à l’arrêt depuis octobre, les deux clubs n’iront pas au bout de l’exercice 2020/2021. Swiss Volley a en effet décidé d’arrêter les championnats de ligue nationale B et de 1re ligue. Dans un communiqué publié samedi, la fédération avance que : « les assouplissements introduits par le Conseil fédéral dans le domaine du sport ne permettent pas un fonctionnement réglementé et équitable des championnats au niveau national. »

Comme la décision finale quant à l'autorisation des entraînements et des compétitions revient aux cantons respectifs, Swiss Volley estime que championnat ne peut se dérouler que si tous les cantons et les exploitants de salles respectifs donnent leur feu vert. Pour l’instant, cette condition n'est pas garantie selon l’organe. /comm-jha