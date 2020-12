Victoire écrasante du NUC dans le derby de l'Arc jurassien

Il n’y a pas eu photo dimanche dans le derby de l’Arc jurassien de volleyball. Le NUC a largement dominé le VFM 3-0 en Ligue A aux Breuleux. Victoire 25-15, 25-22 et 25-16. Ce duel entre les Neuchâteloises, 2e du classement, et les Jurassiennes 5e, était déséquilibré sur le papier. Et la hiérarchie a été respectée. Le début du match a donné le ton. Les Neuchâteloises se sont envolées face à des Jurassiennes impuissantes : 12-4 après quelques minutes de jeu seulement.

Le Volleyball Franches-Montagnes a réagi dans la deuxième manche. Les deux équipes ont longtemps été au coude à coude. Le NUC l’a finalement emporté de trois longueurs dans ce set.