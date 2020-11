NUC-VFM en rattrapage

Les retrouvailles de Neuchâtel Université Club et Volleyball Franches-Montagnes en Ligue A. Les deux clubs ont convenu de disputer ce dimanche le match qui avait été repoussé le 23 octobre en raison d’un cas positif de Covid-19 dans l’équipe jurassienne. La rencontre aura donc lieu à 17h à la Riveraine, indique le club neuchâtelois dans un communiqué. Mais pour satisfaire les exigences sanitaires, le match se déroulera à huis clos. Toutefois, il sera possible de le suivre en streaming. Le NUC donnera plus de détail sur son site et sur les réseaux sociaux. /comm-dsa