Colombier Volley et le NUC II au repos forcé

Le Comité du Championnat de Swiss Volley dit stop. L’instance a annoncé mardi matin dans un communiqué la suspension des championnats de volleyball de toutes les ligues régionales et nationales jusqu'à la Ligue nationale B avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre, mais au moins jusqu'au 23 novembre. Les deux formations neuchâteloises de Ligue B se retrouvent directement impactées par cette décision. La seconde garniture du NUC et l'équipe de Colombier Volley devront donc attendre au moins 4 semaines avant de retrouver la compétition.

Le communiqué précise que les clubs de Ligue nationale A attendent les décisions du Conseil fédéral de mercredi pour se positionner quant à la suite du championnat. /comm-gjo