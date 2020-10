Cure de jouvence pour le NUC II

Un gros travail de recrutement a donc été mené depuis ce printemps. Les départs ont été compensés par l’arrivée de plusieurs éléments très prometteurs, dont la Vaudoise Alix De Micheli et la Lucernoise Lisa Müller qui s’entraîneront régulièrement avec la première équipe. Deux nouvelles cheffes d’orchestre ont également rejoint le groupe, les passeuses Marcia Rohrer et Amélie Perret. Pour cadrer ce sang neuf, Laura Girolami pourra toujours compter sur sa capitaine Tabea Dalliard qui enchaînera une deuxième saison avec la seconde garniture du NUC.

Si le NUC II assume pleinement sa fonction de bassin de la première équipe, en travaillant notamment sur les mêmes bases tactiques et techniques, il ne manque pas pour autant d’ambition. À l’image de la Ligue B masculine, la seconde division féminine compte aussi réduire le nombre d’équipes évoluant dans son championnat, en passant de 16 à 12 formations l’année prochaine. « On a de nouveau le couteau sous la gorge, mais tout le monde est à la même », tempère Laura Girolami. L’équipe vise le haut du panier, mais en respectant le programme mis au point par Lauren Bertolacci, l’entraîneure du NUC, et qui impose un jeu très rapide. « Une tactique de la vitesse qui impliquera beaucoup de risques et qui pourra parfois faire perdre certains matches », prévient Laura Girolami. Toutefois, cette dernière estime que le groupe 'ouest', dans lequel évolue le NUC II, est plutôt homogène. Le championnat sera sans doute très disputé.