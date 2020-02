Le NUC se qualifie sans trembler

Le NUC a su accélérer au bon moment

Face aux Taignonnes, le NUC a été rudoyé en début de rencontre et n’arrivait pas à prendre ses distances avec le VFM. Par la suite, le NUC a musclé son jeu au filet et à mis du rythme pour remporter le premier set. Cependant, la troupe de Lauren Bertolacci s’est reposée sur ses lauriers au début du deuxième set et a fait preuve de la même suffisance que face à Valtra mercredi. Cela s’est traduit par un plus grand nombre de fautes et une échappée des Francs-Montagnardes. C’est à ce moment que l’Américaine Kyra Holt est sortie de sa boîte et a littéralement porté les Neuchâteloises vers le gain du deuxième set.





Un troisième set maitrisé

Grâce à ce retour, le NUC a mis un coup sur la tête des joueuses du VFM qui sont alors rentrées dans le rang. Les protégées de Lauren Bertolacci ont alors déroulé et ont terminé le travail pour valider leur ticket pour les demi-finales.

Le NUC doit désormais préparer son choc au sommet qui l’emmènera défier Aesch Pfeffingen samedi. /dpi