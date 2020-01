Un succès sans discussion pour le NUC

Le NUC s’impose et se rapproche de la tête du classement. Les joueuses de la Riveraine se sont imposées 3-0 (25-16, 25-19, 25-22) sur le terrain de Lugano en Ligue A de volleyball dimanche soir. Les filles de Lauren Bertollacci ont fait respecter la logique dans cette partie remportée en une heure et vingt minutes de jeu. Les Neuchâteloises ont néanmoins eu du mal à conclure un troisième et dernier set très accroché.

Cette victoire permet au NUC de conforter sa deuxième position au classement et de revenir à une longueur du leader du championnat, Aesch-Pfeffingen. /gjo