Le voyage interminable du NUC

Les voyages forment la jeunesse, paraît-il. Ils invitent parfois aussi à la patience. Les volleyeuses du NUC l’ont appris à leurs dépens. Le NUC affronte en effet Michanka Minsk, mercredi en Biélorussie, en 16es de finale aller de la CEV Cup.

Pour rejoindre leur destination, les Neuchâteloises se sont levées tôt, ce mardi à 5h30, en vue de prendre l’avion à Zürich, en direction de Vienne. Mais un passager s’est senti mal et a dû être évacué. Le départ du vol a été retardé et la délégation neuchâteloise a manqué sa correspondance à Vienne. Il a fallu modifier le plan du voyage avec un retour sur Francfort et cinq heures d’attente dans l’aéroport allemand pour reprendre un nouveau vol en direction de Minsk. Il n’existe pas de liaison directe entre Zurich et la capitale biélorusse.

Le NUC ne devrait pas arriver à destination avant 21 heures suisse, soit 23 heures locales. Une heure de car est encore nécessaire pour rejoindre l’hôtel. Bref ! ce déplacement s’apparente à un chemin de croix. La séance d’entraînement prévue en début de soirée et le meeting d’avant-match sont annulés.

Cette mésaventure ne constitue bien évidemment pas la meilleure manière de préparer une rencontre européenne face à une formation à priori solide, selon les propos de la présidente Joe Gutknecht, qui, au téléphone de l’aéroport de Francfort, en fin d'après-midi, désespérait manifestement de rejoindre un jour Minsk. /mne