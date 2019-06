La 60e édition du tournoi de volley de Savagnier sous le signe de la convivialité

Le tournoi de volleyball de Savagnier vit sa 60e édition samedi et dimanche au stand de tir « Les Mousquetaires ». Si l’histoire de cette compétition a été marquée par des hauts et des bas au niveau de la fréquentation, le tournoi a accueilli à plusieurs reprises des équipes de Ligue A et B Suisse et même des équipes étrangères tout en gardant une ambiance conviviale.

Stéphane Cosandier, président du comité d’organisation, revient sur cette expérience et les faits marquants de ces 60 ans d’histoire du tournoi de volleyball de Savagnier. /lyg