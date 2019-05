Tia Scambray et Kyra Holt se plaisent au NUC. Elles ont prolongé d’une saison leur contrat avec le club de volleyball neuchâtelois de Ligue A. Martenne Bettendorf, Ségolène Girard et Tabea Dalliard ne feront en revanche plus partie de l’effectif neuchâtelois la saison prochaine. /comm-sma