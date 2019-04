Le NUC tout proche d’un triplé historique

Une occasion en or pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises affrontent Aesch Pfeffingen mercredi soir à la Riveraine dans le cadre du 4e acte de la finale des play-off de Ligue A féminine de volleyball. Deux jours après leur brillant succès 3-0 en terres bâloises, les protégées de Lauren Bertolacci ont pris l’avantage 2-1 dans cette série finale au meilleur des cinq matches. Le NUC a donc l’opportunité de décrocher pour la première fois, et devant son public, le titre de champion de Suisse.

L’histoire serait tout simplement exceptionnelle. Le club de Jo Gutknecht a déjà remporté la Supercoupe et la Coupe de Suisse cette saison, les deux fois face à Aesch Pfeffingen. Même si le NUC a connu trois défaites face à l’équipe bâloise lors de l’exercice régulier, les joueuses de la Riveraine ont démontré lors de cette série finale qu’elles avaient les ressources nécessaires pour prendre le meilleur sur leur adversaire. A l’image de l’acte III de cette série, lors duquel Ségolène Girard et ses coéquipières se sont montrées irrésistibles.

La formation neuchâteloise pourra compter sur un effectif en pleine confiance à l’image de la capitaine et top-scorer de l’équipe, l’Américaine Tia Scambray, mais également sur l’appui de son précieux public pour cette confrontation face à Aesch Pfeffingen.

L’ambiance s’annonce belle et festive ce soir, dans une Riveraine à guichets fermés, pour cette première balle de titre avec notamment un « light-show » en avant-match. Cette rencontre entre le NUC et Aesch Pfeffingen sera à suivre en direct et en intégralité sur RTN dès 19h15. /gjo