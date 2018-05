Trois volleyeuses du NUC sélectionnées

Trois joueuses du NUC figurent dans le cadre de l’équipe de Suisse féminine de volleyball en vue de sa participation à la Ligue européenne CEV. Il s’agit de Tabea Dalliard, Chiara Petitat et Elisa Suriano. Si la libéro Tabea Dalliard compte déjà 45 sélections nationales à son actif, les deux autres joueuses neuchâteloises honoreront, elles, leur première sélection en élites.

Le programme de la jeune phalange nationale comprend trois matches à l’extérieur et trois à domicile contre la Suède, le Kosovo et l’Estonie, entre le 19 mai et le 6 juin. La première rencontre à la maison est programmée le 26 mai à Rossemaison, dans le Jura, face au Kosovo.

L’équipe de Suisse se prépare en vue de sa campagne qualificative pour l’Euro 2019. Premier match : le 15 août contre l’Autriche. /mne