Le NUC recrute

En volleyball, le Neuchâtel Université Club prépare déjà son effectif pour la saison prochaine. Le NUC a annoncé dimanche soir dans un communiqué le recrutement de trois nouvelles joueuses, la Tessinoise Lea Romaneschi, qui a passé l’année dernière dans l’équipe universitaire de Tampa en Floride, la Fribourgeoise Méline Pierret, membre de l’équipe de Suisse qui jouait en Ligue nationale B à Fribourg et la Bernoise Xenia Staffelbach joueuse de Köniz la saison passée. De plus, le club neuchâtelois a annoncé avoir prolongé les contrats de Mandy Wigger, Martina Halter, Tabea Dalliard, Segolène Girard et Carole Troesch. À noter encore que le club a obtenu sans encombre ses licences pour évoluer en Ligue nationale A et en Coupe d’Europe la saison prochaine. /dau