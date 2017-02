Le VFM domine à nouveau le derby contre le NUC

Trois sur trois pour Volleyball Franches-Montagnes contre le NUC dans le championnat de Ligue nationale A féminine. Dimanche soir à Neuchâtel, devant 700 spectateurs, le VFM a largement dominé le troisième derby de l’arc jurassien de la saison, en s’imposant trois sets à zéro, 25-18 25-21 25-20. Le VFM avait déjà enlevé les deux derbies précédents contre le club neuchâtelois, mais sur le score de trois à deux.

Ce troisième derby a donc été beaucoup moins indécis que les deux précédents. La victoire du VFM ne se discute pas. Les trois sets ont présenté le même scénario : le NUC a tenu choc jusqu’à mi-parcours avant de flancher à chaque fois et d’afficher aussi une certaine fragilité mentale. Volleyball Franches-Montagnes s’est montré beaucoup plus constant et également très solide défensivement, autant au bloc que sur les longues balles de son adversaire.

Au classement, Volleyball Franches-Montagnes réalise une très bonne opération : il revient à une longueur de la troisième place occupée par le NUC, mais avec un match en moins. /mne