Henri Laaksonen s’offre enfin sa première à Bâle

Cette fois, il n’a pas laissé filer l’occasion. Face à un Marco Cecchinato miné par ses nombreuses fautes directes et peu à l’aise sur dur, Henri Laaksonen n’a même pas tremblé pour l’emporter en toute logique 6-4 6-2 face au 21e joueur mondial. Après six éliminations lors du 1er tour, le Schaffhousois s’offre enfin une première victoire dans le tournoi bâlois. Souverain sur son service qu’il n’a jamais lâché, Henri Laaksonen s’est surtout montré plus constant dans les échanges. Le Suisse s’est tout de même fait une petite frayeur à 3-4 dans la première manche en commettant deux double-fautes sur sa remise en jeu. Un frisson vite digéré puisqu’il s’est emparé du service de l’Italien sur le jeu suivant avant de conclure le premier set sur un joli coup droit décroisé.

Cecchinato accumule les fautes directes

Le deuxième set a été à sens unique. Marco Cecchinato, demi-finaliste à Roland Garros cette année et bien plus à l’aise sur terre battue, a constamment cherché sa longueur de balle. Et malgré un pourcentage de première balle supérieur, l’Italien a craqué sur son service dès le troisième jeu après avoir effacé trois balles de break. Le n°21 à l’ATP était même tout proche de fracasser sa raquette de rage en concédant le jeu suivant alors que le Suisse s’était mis en difficulté sur une cinquième double-faute. Nerveux, l’Italien laissait encore filer son service à 4-2 sur une énième faute directe. Henri Laaksonen a alors conclu sans trembler devant le public de la Halle St-Jacques qui s’était malheureusement copieusement dégarnie après le match d’ouverture remporté par Marin Cilic devant Denis Shapovalov (6-4, 6-2). Le Schaffhousois affrontera l’Américain Taylor Fritz, 57e joueur mondial, en huitième de finale. /jpi





Galerie photos Swiss Indoors - Ouverture