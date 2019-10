Wawrinka gagne puis abandonne

« Je dois me retirer »

Stan Wawrinka s'est présenté la mine triste en conférence de presse, plus d'une heure après sa victoire. Il a annoncé son retrait du tournoi bâlois. Le Vaudois est contraint à l'abandon à cause d'une blessure au dos. « Je me suis bloqué le dos pendant le dernier jeu et je sais que mon corps ne sera pas prêt pour jouer demain, ce serait trop risqué », a-t-il déclaré. « Je suis très content d’avoir vécu ces émotions. C’est une grosse déception de ne pas pouvoir revenir vendredi », a ajouté Stan Wawrinka.

Roger Federer se retrouve donc qualifié pour les demi-finales des Swiss Indoors sans jouer. Il affrontera samedi le vainqueur du match opposant le Grec Stefanos Tsitsipas au Serbe Filip Krajinovic.