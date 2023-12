La renaissance d’Amélie Klopfenstein

Amélie Klopfenstein est de retour. Près de deux ans après une grave blessure aux ligaments du genou, la skieuse de La Neuveville a lancé il y a peu une nouvelle saison au sein du cadre C de Swiss Ski. Un soulagement pour la multiple médaillée des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2020 qui n’oublie pas tout le chemin parcouru depuis ce mois de mars 2022 et cet entraînement au Canada : « J’ai beaucoup appris sur moi et sur ma condition physique. D’un côté cette coupure m’a même peut-être fait du bien. Elle m’a permis de voir que j’avais vraiment envie de revenir ».