Zurich bientôt out?

Zurich aura besoin d'un coup de pouce s'il entend disputer les 8es de finale de la Champions ...
Zurich bientôt out?

Zurich bientôt out?

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Zurich aura besoin d'un coup de pouce s'il entend disputer les 8es de finale de la Champions League. Le tenant du titre s'est incliné 4-1 à Tampere face au leader Ilves lors du 6e match de poule.

Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Finlandais ont aligné une équipe très jeune. Malgré cela, les Lions n'ont pu éviter leur troisième défaite consécutive dans cette compétition. L'ouverture du score des Nordiques est tombée à la 29e sur une double supériorité numérique. Le 2-0 est venu à la 54e et les deux dernières réussites dans la cage vide. Andreoff a sauvé l'honneur pour le 'Z'.

La troupe de Marco Bayer doit maintenant attendre les autres résultats de mercredi et notamment ceux des deux clubs suisses. Zoug (contre Kometa Brno) et Lausanne (contre Mountfield) pourraient, en cas de victoire à domicile, aider les tenants du titre.

/ATS
 

