Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Walter Frey (82 ans) va quitter la présidence des Zurich Lions après presque trois décennies ...
Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Walter Frey (82 ans) va quitter la présidence des Zurich Lions après presque trois décennies. Son fils Lorenz Frey-Hilti lui succédera dès le 1er janvier 2026, a indiqué le club champion de Suisse.

Sous la houlette de Walter Frey, les Zurich Lions ont enregistré de nombreux succès, dont huit titres de champion (2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018, 2024 et 2025) et deux Champions Hockey League (2009, 2025). Le président sortant sera fêté le 23 décembre lors d'un match à domicile contre Bienne. Il sera notamment nommé président d'honneur.

/ATS
 

