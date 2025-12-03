Zoug battu par Lukko Rauma

Il n'y aura probablement pas de passe de trois pour les clubs suisses au palmarès de la Champions League. Zoug s'est incliné 3-1 face à Lukko Rauma au match aller des quarts de finale.

Les chances sont minces pour les Zougois d'imiter Genève en 2024 et Zurich en 2025, vainqueurs ces deux dernières années.

Mike Künzle a inscrit le but des joueurs de Michael Liniger. Leonardo Genoni, de retour après deux semaines de pause, n'a pas été aussi déterminant que lorsqu'il est 'dans la zone'.

Mais les joueurs de Suisse centrale peuvent tout de même y croire à domicile.

/ATS