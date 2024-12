Zehnder rejoindra le LHC l'été prochain

Le Lausanne HC annonce l'arrivée l'été prochain de Yannick Zehnder. L'attaquant international des Zurich Lions rejoint les Lions lausannois, où il a signé pour trois ans.

Né et formé à Zoug, Zehnder (26 ans) a décroché deux titres de champion de Suisse avec l'EVZ, en 2021 et en 2022. Il a rejoint Zurich en 2023, et a fêté le printemps dernier sous le maillot du 'Z' un troisième sacre en l'espace de quatre ans. Il en est à 11 points en 22 matches dans ce championnat 2024/25.

'Nous étions à la recherche d’un attaquant à licence suisse d’expérience pour compléter notre effectif sur les prochaines saisons. Il entre dans les meilleures années de sa carrière et il apportera à notre groupe sa mentalité qui l’a mené vers trois titres de National League', explique le directeur sportif du LHC, cité dans un communiqué du club.

/ATS