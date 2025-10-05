Yorick Treille limogé par Genève-Servette

Yorick Treille n'est plus l'entraîneur de Genève-Servette. Le coach français n'a pas résisté à la défaite 8-0 à Bienne dimanche après-midi.

Le Français avait résisté à l'humiliation subie à Lausanne 11-0 le 16 septembre dernier. Mais il n'a cette fois pas résisté à la gifle reçue à Bienne. Ce 8-0 aura été de trop et le directoire genevois a choisi de ne pas perdre de temps, puisque Genève est encore plutôt bien placé au 7e rang avec 20 points et à une unité de Fribourg à la 6e place.

Mais avec un effectif de routiniers et d'anciens joueurs de NHL, Genève ne peut pas se permettre de jouer de la sorte. Après avoir bien rebondi en remportant ses trois matches suivant la déroute contre le LHC, les Aigles sont retombés dans leurs travers en s'inclinant quatre fois lors de leurs cinq dernières sorties.

A Genève depuis 2022 comme assistant de Jan Cadieux, Treille avait été promu entraîneur principal le 28 décembre dernier en remplacement de Cadieux et confirmé pour cette saison. Coach de la France lors du dernier Mondial en Suède, il n'avait pu empêcher la relégation de son pays. Vraiment une 'annus horribilis' pour le Tricolore.

Le club communiquera prochainement sur le nom du successeur. Pour rappel, l'organisation genevoise compte comme coach associé le Finlandais Ville Peltonen, entraîneur du LHC de 2018 à 2020.

