Yanic Konan Niederhäuser blessé à une cheville

Yanic Konan Niederhäuser s'est retrouvé au repos forcé vendredi en NBA. Le 'rookie' fribourgeois ...
Photo: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

Yanic Konan Niederhäuser s'est retrouvé au repos forcé vendredi en NBA. Le 'rookie' fribourgeois des Clippers est touché à la cheville gauche. La gravité de sa blessure n'a pas été révélée.

En son absence, la franchise de Los Angeles s'est imposée 126-124 face aux New Orleans Pelicans, lesquels ont ainsi concédé leur cinquième défaite en autant de parties disputées depuis le début de la saison. Les Clippers ont quant à eux signé leur troisième succès en cinq matches, le troisième à domicile.

L'équipe californienne doit son salut à l'une de ses stars, Kawhi Leonard. Meilleur marqueur du match avec ses 34 points, l'ailier de 34 ans a inscrit le panier de la victoire au 'buzzer'. Il a également réussi 6 interceptions, 5 passes décisives et 5 rebonds. James Harden s'est, lui, fait l'auteur de 24 points et 14 assists.

/ATS
 

