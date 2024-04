Wüthrich et Marchon quittent l'équipe de Suisse

Patrick Fischer a procédé à une nouvelle coupe dans l'effectif qui prépare le championnat du monde avec l'équipe de Suisse.

Deux joueurs doivent quitter le groupe, alors que les premiers 'NHLers' font leur apparition cette semaine à Kloten.

Le gardien Philip Wüthrich (Berne) et l'attaquant Marc Marchon (Kloten) s'en vont à moins de deux semaines du début du championnat du monde en République tchèque (10-26 mai). L'arrivée de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid (New Jersey Devils) et Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) avait été annoncée la semaine dernière, tout comme le forfait de Timo Meier.

De nouvelles modifications dans le cadre de Patrick Fischer sont envisageables cette semaine, précise Swiss Ice Hockey. Les Lausannois et Lions zurichois, finalistes des play-off, entreront en ligne de compte, tout comme d'autres 'mercenaires' de la NHL (Roman Josi, Kevin Fiala ou Nino Niederreiter) qui connaîtraient l'élimination au 1er tour des play-off.

La Suisse a encore trois matches au programme avant d'entamer le Mondial le 10 mai face à la Norvège. Elle affrontera la Suède (ce jeudi à Kloten) puis la Finlande et la République tchèque (samedi et dimanche à Brno) dans le cadre du Euro Hockey Tour.

/ATS