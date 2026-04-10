Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Patrick von Gunten est le futur directeur sportif de Swiss Ice Hockey, a annoncé la fédération samedi matin.

L'ancien défenseur international va succéder à Lars Weibel, qui deviendra à l'issue du Mondial à domicile directeur sportif d'Ambri-Piotta.

Ancien joueur de Bienne, Kloten ou Frölunda, médaillé d'argent avec la Suisse au Mondial 2013, Patrick von Gunten (41 ans) occupe actuellement les fonctions de responsable des sports et de responsable du site de Zurich pour le Championnat du monde 2026. Il 'apporte une vaste expérience dans le sport de haut niveau, la gestion d'événements et le travail au sein d'une fédération', souligne Swiss Ice Hockey dans son communiqué.

Au terme de sa carrière de joueur en 2018, von Gunten avait intégré le staff technique de l'équipe de Suisse. Titulaire d’un master en gestion du sport ainsi que d’un bachelor en finance, il a aussi été responsable de la gestion des bénévoles pour le Mondial prévu en 2020 à Zurich à Lausanne - mais annulé à cause du Covid - et a travaillé de 2021 à mars 2024 en tant que consultant en gestion au sein d'u cabinet de conseil en stratégie.

/ATS