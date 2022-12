Une troisième victoire pour la Suisse

Troisième succès en quatre matches pour la Suisse au Championnat du monde M20 ! A Moncton, elle s'est imposée 4-3 aux tirs au but face à la Slovaquie.

Déjà qualifiés pour les quarts de finale avant cette rencontre après leurs victoires face à la Finlande et à la Lettonie, les Suisses ont eu le mérite de ne jamais renoncer. Menés 3-1, ils sont restés tout d'abord dans le match grâce à un arrêt remarquable de Kevin Pasche devant Adam Zlnka à la 43e minute avant de réduire le score sur l'action suivante par Mischa Ramel. L'égalisation tombait six minutes plus tard par Lorenzo Canonica sur la première réussite des Suisses en power play dans ce tournoi. Lors du shootout, ils raflaient la mise lors du... 20e penalty de la séance réussi par Rodwin Dionico.

La Suisse ne connait pas encore son adversaire en quart de finale. Il s'agira selon toute vraisemblance de la République tchèque ou de l'Allemagne.

/ATS