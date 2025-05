Une soirée pour les statistiques

Dans une partie totalement déséquilibrée, la Suisse a continué son bon travail au Mondial à Herning en écrasant la Hongrie 10-0. Ambühl y est allé de son triplé et Genoni d'un 10e blanchissage.

Circulez, y a rien à voir! Ou presque. S'il n'y a pas eu de match, cette soirée a permis de mettre en lumière et à jour quelques statistiques. Pour son 147e match au Championnat du monde, Andres Ambühl y est allé de son triplé. Les numéros 29 à 31 pour le Davosien de 41 ans. La veille contre le Kazakhstan, le Tchèque Roman Cervenka avait lui aussi réussi un triplé pour porter son total à 32 buts, Ambühl le suit toujours de près. Plus haut dans la liste avec 35, on retrouve Alex Ovechkin et Jaromir Jagr.

Toute l'équipe a salué ce remarquable fait d'armes pour le vétéran. Il y en a même un qui avait un pressentiment. 'Je ne veux pas me vanter, raconte Timo Meier en souriant. Mais j'ai prédit ce matin que 'Büeli' allait marquer un hat-trick. C'est sensationnel ce qu'il réalise. On a vu comme tout le monde s'est réjoui, même les fans. Chapeau bas!'

Genoni passe à dix

Dans une rencontre où la Suisse a inscrit davantage de buts que la Hongrie a tiré en direction de Leonardo Genoni (6 lancers), le Zougois aurait pu s'épargner une soirée où il a pu compter les spectateurs pour éviter de s'endormir. Car même sans gardien, la Suisse se serait imposée 10-6...

Toujours est-il que ce deuxième blanchissage lors de ce tournoi permet au gardien de Zoug de grimper encore plus dans les listes mondiales. Grâce à ce nouveau match sans encaisser de but, Genoni dépasse la légende Vladislav Tretiak qui en reste à neuf. Il passe également devant Arnold Hirtz (9), un Zurichois qui jouait dans les années 30 à une époque où les tiers ne duraient que 15 minutes. Ne reste désormais devant lui que le Tchèque Jiri Holecek avec 12.

Fora: 'On n'a pas joué les superstars'

La Suisse a eu le mérite de ne pas jouer petit bras. Dans le troisième tiers, elle a continué de suivre son plan de match et cinq buts ont fini par tomber. 'Il fallait être là mentalement, faire les petites choses justes et jouer notre jeu, explique le défenseur Michael Fora. C'est ce qu'on a fait et on a pris les trois points.'

Le Tessinois de Davos a aussi mis l'emphase sur le travail durant les soixante minutes: 'On était solide, on n'a pas joué les superstars, on a mis le puck sur le goal et c'est pour ça que les dix buts sont arrivés.' Plutôt que d'être arrogante, l'équipe de Suisse a montré du respect en jouant jusqu'au bout. 'Il faut continuer à jouer, peu importe le résultat, précise Fora. Le respect, ce n'est pas que le résultat, c'est surtout une attitude à avoir.'

S'il ne se souvient plus de la dernière fois où il a participé à une telle déculottée, Michael Fora a tenu à féliciter les Hongrois: 'Ils n'ont pas beaucoup d'expérience à ce niveau, mais ils ont pris ces trois points super importants contre le Kazakhstan pour le maintien et bravo à eux!'

/ATS