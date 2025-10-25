Une première défaite pour Akira Schmid

Le Bernois Akira Schmid a concédé samedi sa première défaite de la saison devant le filet des ...
Photo: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell

Le Bernois Akira Schmid a concédé samedi sa première défaite de la saison devant le filet des Golden Knights. La franchise de Las Vegas s'est inclinée 3-0 sur la glace des Florida Panthers.

Akira Schmid, qui avait connu la victoire lors de ses quatre premières apparitions de la saison, a effectué 23 parades dans cette partie pour un pourcentage d'arrêts de 88,5. Son vis-à-vis Sergei Bobrovsky (17 arrêts) a signé quant à lui son 50e blanchissage en saison régulière.

Double tenant de la Coupe Stanley, Florida a du même coup infligé aux Golden Knights leur première défaite de la saison dans le temps réglementaire. La franchise du Nevada restait par ailleurs sur quatre succès consécutifs, alors que Florida avait perdu cinq de ses six derniers matches.

/ATS
 

