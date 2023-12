Une équipe expérimentée pour le tournoi de Zurich

Le coach national Patrick Fischer a misé sur l'expérience pour le tournoi de Zurich, qui se disputera du 14 au 17 décembre dans la nouvelle enceinte des Zurich Lions.

'Nous alignons une équipe plus forte et plus expérimentée que pour la Coupe Karjala en novembre en Finlande', explique Fischer dans un communiqué de la Fédération suisse, en ajoutant que le plaisir du jeu et la volonté de gagner étaient les points décisifs.

'Nous nous réjouissons beaucoup de jouer devant notre public et dans l’un des deux stades prévus pour accueillir le Championnat du monde 2026', a poursuivi le head coach. 'Nous souhaitons montrer une réaction après l’entrée en matière décevante en Finlande'. Les Suisses avaient perdu leurs trois matches à Tampere.

La majorité des joueurs arriveront lundi et s’entraîneront à patinoire des Zurich Lions jusqu’à mercredi. Engagés en quarts de finale de la Ligue des champions, les joueurs convoqués des Rapperswil-Jona Lakers et de Genève-Servette HC rejoindront l'équipe jeudi.

Entraîneur-assistant de longue date de Patrick Fischer, Tommy Albelin accompagnera cette année l'équipe nationale M20 au Mondial à Göteborg (SWE). Par conséquent, Fischer sera, cette fois-ci, assisté par Thierry Paterlini et Patrick Schöb. Paterlini est l'entraîneur des Langnau Tigers, Schöb entraîneur en chef de l’équipe nationale M18.

La Suisse affrontera la Suède (jeudi 14 décembre, 19h45), la Tchéquie (samedi 16 décembre, 18h00) et la Finlande (dimanche 17 décembre, 17h00).

La sélection suisse

Gardiens (3): Leonardo Genoni (Zoug), Robert Mayer (Genève-Servette), Joren Van Pottelberghe (Bienne)

Défenseurs (10): David Aebischer (Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette), Michael Fora (Davos), Lukas Frick (Lausanne), Tobias Geisser (Zoug), Andrea Glauser (Lausanne), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (Zurich Lions), Romain Loeffel (Berne), Christian Marti (Zurich Lions)

Attaquants (15): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (Davos), Gaëtan Haas (Bienne), Fabrice Herzog (Zoug), Ken Jäger (Lausanne), Marco Lehmann (Berne), Denis Malgin (Zurich Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Tanner Richard (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (Berne), Sven Senteler (Zoug), Dario Simion (Zoug), Calvin Thürkauf (Lugano).

/ATS