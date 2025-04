Une double confrontation contre la Slovaquie pour débuter

L'équipe de Suisse a entamé cette semaine sa préparation pour le championnat du monde. Jeudi et vendredi, elle affrontera la Slovaquie à Herisau.

Pour la première semaine de préparation, l'entraîneur national Patrick Fischer a convoqué cinq joueurs qui faisaient partie de l'équipe médaillée d'argent l'an dernier: Leonardo Genoni, Romain Loeffel, Thierry Bader, Sven Senteler et Dario Simion. Trois nouveaux venus, Rodwin Dionicio, Ludvig Johnson ainsi que Mischa Ramel, sont de la partie. Johnson est né en 2006.

Comme toujours, de nombreux changements sont attendus dans la sélection jusqu'à la première rencontre du championnat du monde prévue le 9 mai à Herning au Danemark contre le tenant du titre, la République tchèque. Comme toujours, tout dépendra de la disponibilité ou non des dix joueurs suisses de NHL.

A cet égard, les choses ne se présentent pas bien actuellement. Au repos forcé depuis la fin février après avoir vraisemblablement subi une commotion cérébrale, Roman Josi - qui fait partie des meilleurs défenseurs offensifs du monde - ne jouera plus cette saison. Il en va de même pour le défenseur des Devils Jonas Siegenthaler.

Philipp Kurashev manquera les play-off avec Chicago, mais il vit surtout une saison cauchemardesque. Pius Suter (Vancouver) est quant à lui au sommet de sa forme (24 buts et 21 assists cette saison). Mais, s'il devrait également manquer les séries, il est en fin de contrat et ne voudra pas risquer une blessure à l'heure de négocier un contrat forcément plus juteux pour lui.

Pour Nico Hischier, Timo Meier, coéquipiers chez les New Jersey Devils, Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) et Janis Moser (Tampa Bay Lightning), tout dépendra de leur parcours en play-off. Ils répondraient tous favorablement à une convocation de Patrick Fischer s'ils étaient éliminés dès le 1er tour début mai. Dernier NHLer, Lian Bichsel (Dallas) n'est pas candidat à une sélection, lui qui est banni de l'équipe de Suisse jusqu'au championnat du monde à domicile de 2026 inclus.

Neuf matches avant le Mondial

Les Suisses disputeront neuf matches de préparation au total. La semaine prochaine, ils affronteront deux fois la France à Marseille, vendredi et samedi, avant de livrer deux matches contre la Lettonie à Riga les 24 et 25 avril. La préparation se terminera par la quatrième étape de l'Euro Hockey Tour. Les hommes de Patrick Fischer affronteront la Suède le 1er mai à Kloten, puis la Finlande et la République tchèque à Brno après une journée de voyage.

/ATS