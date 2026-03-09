Une dernière journée de National League sans grand enjeu

La saison régulière de National League s'achève lundi soir avec sept matches. Tous les qualifiés ...
Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Une dernière journée de National League sans grand enjeu

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

La saison régulière de National League s'achève lundi soir avec sept matches. Tous les qualifiés pour le play-in et les play-off sont connus, mais le classement n'est pas encore totalement figé.

Le leader Davos, qui reçoit Bienne, et son dauphin Fribourg, en déplacement à Berne, sont déjà assurés de terminer 1er et 2e.

Sur une bonne série, Genève-Servette (3e, 88 pts) accueille Kloten pour tenter de conserver son 3e rang. Les Aigles pourraient bien retrouver Lausanne (6e, 84 pts, contre Ajoie lundi) pour un quart de finale 100% lémanique, à moins que les Lions vaudois ne parviennent à dépasser Lugano (5e, 86 pts, contre Zoug lundi).

Zurich (4e, 88 pts) se déplace à Langnau et est aussi en mesure de changer l'ordre des quarts de finale.

En ce qui concerne le play-in, les affiches sont connues. Rapperswil (7e) affrontera Zoug (8e) et le vainqueur de ce duel aller-retour défiera Fribourg en quart. Le perdant aura une deuxième chance de se qualifier pour les séries face au vainqueur du double duel entre Berne (9e) et Bienne (10e).

Les Seelandais tenteront de se mettre en confiance lundi soir à Davos avant le début du play-in mercredi. Le coup d'envoi des play-off sera donné le vendredi 20 mars.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HCC écrase le suspense et file en demi-finale

Le HCC écrase le suspense et file en demi-finale

Hockey    Actualisé le 09.03.2026 - 04:53

Star Chaux-de-Fonds prolonge l'aventure

Star Chaux-de-Fonds prolonge l'aventure

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 18:29

Quatrième succès de rang pour les Devils

Quatrième succès de rang pour les Devils

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 07:03

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25

Articles les plus lus

Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 11:03

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25

Quatrième succès de rang pour les Devils

Quatrième succès de rang pour les Devils

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 07:03

Star Chaux-de-Fonds prolonge l'aventure

Star Chaux-de-Fonds prolonge l'aventure

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 18:29

Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 11:03

Première défaite en finale pour le HC Star Chaux-de-Fonds

Première défaite en finale pour le HC Star Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 11:03

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Bienne bat Langnau et jouera le play-in de National League

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 22:25

Quatrième succès de rang pour les Devils

Quatrième succès de rang pour les Devils

Hockey    Actualisé le 08.03.2026 - 07:03

Fin de série pour les Dallas Stars

Fin de série pour les Dallas Stars

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 06:53

Le HCC bat Coire et s’offre deux pucks de demi-finale

Le HCC bat Coire et s’offre deux pucks de demi-finale

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 08:36

Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 11:03

Première défaite en finale pour le HC Star Chaux-de-Fonds

Première défaite en finale pour le HC Star Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 07.03.2026 - 11:03