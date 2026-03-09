Une dernière journée de National League sans grand enjeu

La saison régulière de National League s'achève lundi soir avec sept matches. Tous les qualifiés pour le play-in et les play-off sont connus, mais le classement n'est pas encore totalement figé.

Le leader Davos, qui reçoit Bienne, et son dauphin Fribourg, en déplacement à Berne, sont déjà assurés de terminer 1er et 2e.

Sur une bonne série, Genève-Servette (3e, 88 pts) accueille Kloten pour tenter de conserver son 3e rang. Les Aigles pourraient bien retrouver Lausanne (6e, 84 pts, contre Ajoie lundi) pour un quart de finale 100% lémanique, à moins que les Lions vaudois ne parviennent à dépasser Lugano (5e, 86 pts, contre Zoug lundi).

Zurich (4e, 88 pts) se déplace à Langnau et est aussi en mesure de changer l'ordre des quarts de finale.

En ce qui concerne le play-in, les affiches sont connues. Rapperswil (7e) affrontera Zoug (8e) et le vainqueur de ce duel aller-retour défiera Fribourg en quart. Le perdant aura une deuxième chance de se qualifier pour les séries face au vainqueur du double duel entre Berne (9e) et Bienne (10e).

Les Seelandais tenteront de se mettre en confiance lundi soir à Davos avant le début du play-in mercredi. Le coup d'envoi des play-off sera donné le vendredi 20 mars.

/ATS