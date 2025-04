Une défaite mortifiante pour les Devils

La messe est dite pour New Jersey ! A Raleigh, les Devils ont concédé la défaite de trop face à Carolina pour fermer le livre d’une saison qu’ils espéraient plus glorieuse.

Menés pourtant... 3-0 à la 10e minute, les Hurricanes se sont imposés 5-4 grâce à une réussite de Sebastian Aho après 4’17’’ de jeu dans la seconde prolongation pour remporter 4-1 cette série. Le Finlandais a marqué sur une séquence à cinq contre quatre en raison de la double pénalité de 2 minutes infligée à Dawson Mercer pour une canne haute sur Jesperi Kotkaniemi.

Meier et Hischier marquent en vain

Comme en 2023, New Jersey échoue en play-off devant Carolina, qui affrontera au prochain tour le vainqueur de la série entre Washington et Montréal. Cette défaite dans l’Acte V est vraiment mortifiante. Les Devils avaient, en effet, livré un début de rencontre de rêve avec des réussites de Mercer (4e), de Timo Meier (6e) et de Stefan Noesen (10e).

New Jersey a toutefois perdu le fil lors d’une entame de deuxième tiers catastrophique qui a vu Carolina inscrire trois buts en l’espace de 3’54’’. Nico Hischier devait ensuite redonner l’avantage à ses couleurs à la 28e avec son quatrième but dans cette série. Mais Aho, déjà lui, signait le 4-4 à la 32e à 5 contre 4.

Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler attendaient davantage de ces play-off qu’une élimination au premier tour. La question désormais est de savoir si ce trio va renforcer l’équipe de Suisse au prochain championnat du monde dans l’idée de rebondir après cet échec.

Kevin Fiala et les Kings au bord de l'élimination

A l’Ouest, Kevin Fiala traverse également des heures difficiles. Battus pour une troisième fois de rang, le Saint-Gallois et Los Angeles sont désormais menés 3-2 par Edmonton. Sur leur glace, les Kings se sont inclinés 3-2 dans l’Acte V. Ils avaient eu pourtant le bonheur d’ouvrir le score à la 24e par Andrei Kuzmenko à cinq contre quatre. Mais Evander Kane (27e) et Mattias Janmark (38e) ont renversé la situation avant le 3-1 dans la cage vide de Ryan Nugent-Hopkins.

Finaliste de la Coupe Stanley l’an dernier, Edmonton aura l’occasion de conclure cette série jeudi à domicile pour s’épargner un septième match à Los Angeles. Pour les Kings, cette série ressemble à une histoire sans fin. Les Oilers les ont, en effet, éliminés ces trois dernières saisons avant ce premier tour qui devait être celui de la grande revanche.

