Une 5e défaite d'affilée pour les Devils

Rien ne va plus pour les 'Swiss Devils'. New Jersey a subi sa cinquième défaite consécutive samedi en NHL, s'inclinant 4-1 sur la glace des Boston Bruins.

Les Devils ont certes retrouvé le chemin des filets après avoir été 'blanchis' lors de leurs deux précédentes sorties, dont une vendredi face aux Vegas Golden Knights. C'est l'Appenzellois Timo Meier qui a mis fin à cette disette de 146'48 en inscrivant le 1-1 à la 19e, avec un assist de son capitaine Nico Hischier à la clé.

Mais les Devils - dont le précédent but avait déjà été inscrit par Meier - se sont heurtés à un excellent Jeremy Swayman, auteur de 29 arrêts devant la cage de Boston. Et New Jersey, qui avait cueilli huit victoires d'affilée en début de saison, a concédé cinq revers d'affilée pour la première fois depuis décembre 2022.

Deux autres Suisses se sont illustrés sur le plan comptable samedi, mais avec une victoire à la clé. Pius Suter a réussi son 7e assist de la saison dans un match gagné 2-1 par St. Louis à Ottawa, alors que Kevin Fiala a signé son 9e assist dans cet exercice 2025/26 au cours d'une partie remportée 6-0 par les Kings face à Chicago.

Soirée compliquée en revanche pour le défenseur de Nashville Roman Josi et l'attaquant de Winnipeg Nino Niederreiter, qui ont tous deux terminé leur rencontre avec un bilan personnel de -3. Nashville a été battu 6-3 sur la glace des Hurricanes, alors que Winnipeg a été écrasé 6-2 à Edmonton.

