Une 4e défaite d'affilée pour les Devils

New Jersey est décidément dans le dur en ce début d'année 2025. Les Devils et leur colonie suisse ont subi dimanche leur quatrième défaite d'affilée en NHL, s'inclinant 2-1 face à Ottawa à Newark.

Battus 3-1 par Philadelphie samedi après-midi dans un match où ils n'avaient cadré que 13 tirs au total, les Devils ont pourtant entamé leur duel avec les Senators de la meilleure des manières: ils ont ainsi adressé pas moins de 17 tirs en direction de la cage adverse dans le premier tiers, contre 2 pour leurs adversaires.

Mais Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et leurs coéquipiers manquent cruellement d'efficacité depuis quelques semaines. Et les Devils n'ont cadré que 9 tirs au cours des deux dernières périodes dimanche, Tomas Tatar inscrivant leur seul but à la 35e pour le 1-1.

Brillant à la mi-décembre avec une série de six victoires en sept matches, New Jersey marque nettement le pas depuis Noël. Avec seulement deux succès dans leurs onze dernières sorties, les Devils restent néanmoins pour l'instant bien installés dans le top 3 de la Metropolitan Division.

/ATS