Une 4e défaite d'affilée pour les Devils

Les Devils ont bien mal digéré la courte pause de Noël en NHL. New Jersey a subi samedi sa quatrième défaite consécutive, la troisième d'affilée en Californie, s'inclinant 3-2 à San Jose.

Jonas Siegenthaler fut le héros malheureux de cette rencontre. C'est un puck perdu par le défenseur zurichois, lequel est tombé tout seul dans sa zone de défense, qui a permis aux Sharks d'inscrire le 3-2 à 25 secondes de la fin du temps réglementaire. Alexander Wennberg a alors récupéré le palet pour servir le buteur décisif Cody Ceci.

New Jersey était pourtant parvenu à deux reprises à effacer un handicap d'un but. C'est son capitaine valaisan Nico Hischier qui avait marqué le 1-1 à la 25e, signant sa 19e réussite de la saison - son 35e point au total - en supériorité numérique.

Nino Niederreiter fut le seul autre Helvète à s'illustrer sur le plan comptable samedi. Le Grison a été crédité d'un assist - son troisième dans ses trois dernières sorties - lors d'un match perdu 4-2 par les Jets à Winnipeg face aux Detroit Red Wings.

Kevin Fiala et Roman Josi sont restés 'muets', mais ils ont connu les joies de la victoire. Fiala et les Kings ont cueilli face à Tampa Bay (2-1) leur neuvième succès de rang à domicile, Josi et les Preds enchaînant une deuxième victoire à l'extérieur en 24 heures en allant s'imposer 4-1 à Calgary.

Ovechkin à 22 longueurs de Gretzky

Alex Ovechkin s'est par ailleurs rapproché samedi à 22 longueurs du record de buts marqués en saison régulière détenu par Wayne Gretzky (894). L'ailier russe a marqué le 5-3 pour les Capitals, qui ont dominé les New York Rangers 7-4 samedi. Il en est donc à 872 réussites en saison régulière, dont 19 en 23 matches cette saison.

