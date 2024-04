Un troisième affrontement très important

Fribourgeois et Lausannois se retrouvent samedi à Fribourg pour l'acte III de la demi-finale des play-off de National League (1-1 dans la série). Les Dragons vont-ils profiter de jouer à domicile?

Après avoir dû en découdre pendant 107 minutes au cours du deuxième duel mercredi, Fribourg et Lausanne auront-ils encore assez d'énergie dans leurs batteries pour se livrer un combat aussi titanesque? C'est bien là toute la beauté des play-off et de ces affrontements tous les deux jours.

D'un côté, le LHC ne peut pas fanfaronner d'avoir triomphé mercredi, et de l'autre Fribourg doit vite oublier ce match et n'en faire qu'une péripétie. De ressortir le vieil adage qui veut que peu importe le score, au final cela reste un seul point marqué.

La récupération va être cruciale dans les deux camps, car au-delà de la longueur du match, il y a l'accumulation de la fatigue des duels précédents et certainement quelques petites blessures cachées, car on joue les play-off.

Dans le camp vaudois, trois défenseurs ont vu leur temps de jeu exploser. Christian Djoos a passé près de 51 minutes sur la glace mercredi, Andrea Glauser plus de 48 et Lawrence Pilut plus de 45. A Fribourg, Ryan Gunderson a dépassé les 42 minutes et Andreas Borgman les 41. Quant à Chris DiDomenico, il a presque joué 40 minutes, impressionnant pour un attaquant.

Aux buts, l'inamovible titulaire Reto Berra pourrait commencer à sentir le poids de ses 37 ans. En face, l'entraîneur Geoff Ward peut envisager d'envoyer son jeune gardien Kevin Pasche pour reposer Connor Hughes.

/ATS