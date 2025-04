Un triplé de Rochette, et voilà Lausanne relancé

Lausanne s'est relancé dans la finale des play-off de National League.

Samedi à Malley lors de l'acte III, les Vaudois ont dominé Zurich 4-2, grâce notamment à un triplé de Théo Rochette, et ne sont plus menés que 2-1 dans la série.

L'important ce n'est pas comment, mais combien. Eh bien là, le combien c'est trois. Trois comme le nombre de buts de Théo Rochette, héros de cet acte III. Le jeune attaquant de 23 ans n'a bien entendu pas gagné le match à lui tout seul, mais ses trois réussites ont fait un bien fou à des Lions mieux dans leur assiette, mais toujours à la merci de Zurichois tellement dangereux avec leur jeu de transition et leur vitesse.

Si les Lausannois, menés 2-0 dans la série, n'étaient pas encore dos au mur, disons qu'ils l'avaient à vingt centimètres derrière eux. Après un poteau de Zehnder à la 7e, ce sont pourtant les Lions vaudois qui ont trouvé l'ouverture sur un puck mal apprécié par Hrubec derrière sa cage. La rondelle est alors revenue sur la palette de Rochette qui n'a pas eu besoin de faire grand-chose pour la pousser au fond (9e).

C'est à nouveau Rochette par deux fois, puis Suomela, qui ont eu de bonnes opportunités à la 15e. Mais le LHC a concédé une bête pénalité qui a permis à Malgin de trouver le métal à deux reprises à la 20e. En gros, Lausanne n'a pas été malheureux en la circonstance.

Lausanne a su gérer

Les Lausannois n'ont pas donné trop de glace aux Zurichois, poussant entre la 33e et la 34e. Mais deux minutes plus tard, c'est un Malgin tonique qui a pu égaliser. Le centre du 'Z', véritable poison pour la défense lausannoise, s'est fait oublier et a pu reprendre victorieusement une très belle passe de Fröden, placé sur la ligne du numéro 62 et de Sven Andrighetto.

Les Vaudois auraient pu tout perdre à 1'50 de la fin du tiers médian lorsque le genou d'Andrea Glauser a rencontré celui de Dean Kukan. Heureusement pour le défenseur de Geoff Ward, les arbitres n'ont donné que deux minutes après avoir consulté la vidéo.

Mieux encore, à 17 secondes de la pause, Rochette a profité d'une mauvaise passe de Lehtonen pour aller inscrire le 2-1 en infériorité numérique. Le numéro 90 du LHC a inscrit son 10e but des play-off... puis son 11e. L'ex-capitaine des Remparts de Québec s'est en effet mué en homme providentiel. Après que Geering avait nivelé la marque à la 42e, le meilleur buteur des play-off y est allé de son triplé en redonnant l'avantage à ses couleurs à la 47e sur un power-play.

Lausanne a pu respirer en fin de match sur une double supériorité numérique avec le 4-2 signé Perlini, par ailleurs excellent. La série repart à Zurich avec l'acte IV mardi, mais le LHC a au moins gagné le droit à un autre match à Malley jeudi.

/ATS