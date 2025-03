Un suspense à la Hitchcock

La saison régulière de National League se termine samedi soir. Et les supporters de nombreux clubs vont certainement vivre une soirée mouvementée, tant il y a du suspense.

Lorsque les instances du hockey helvétique ont choisi d'ajouter une barre après la 10e place et de remonter celle qui existait de la 8e à la 6e, le but était de rendre le championnat plus attrayant. Eh bien au crépuscule de l'exercice 24/25, on peut dire que le but est totalement atteint.

Autour de la 6e place qui offre une qualification directe pour les quarts de finale, deux clubs se disputent ce précieux sésame: Fribourg (80 pts) et Kloten (79). Les Dragons reçoivent Ambri samedi, tandis que Kloten fait quelques kilomètres pour se rendre à Zurich et y affronter les Lions dans un derby zurichois toujours électrique.

Fribourg face à DiDomenico

La mission fribourgeoise est simple, il faut l'emporter en 60 minutes. Car en cas d'égalité avec les Aviateurs, ce seraient ces derniers qui passeraient à la faveur des confrontations directes.

'On sait que les derniers matches à la maison n'ont pas été aussi bons que ce que l'on aurait espéré, on devait montrer une réaction, a analysé Nathan Marchon jeudi soir après la victoire sur Lausanne. Avec des matches tous les deux jours, c'est un peu une semaine de play-off. Il va falloir récupérer et laisser retomber la pression et les émotions, histoire d'arriver à 100% samedi.'

L'attaquant fribourgeois dévoile la recette à appliquer ce week-end et elle n'est pas très difficile à réaliser: 'Nous devrons être présents physiquement. Ce sera à nous de dicter le rythme. Ambri aura quelque chose à jouer, alors à nous de prouver qu'on mérite ce top 6.'

Clin d'oeil de l'histoire, Ambri possède dans ses rangs Chris DiDomenico, échangé fin octobre par Fribourg contre Jakob Lilja. En 34 parties avec les Léventins, DiDo a inscrit 39 points. Avec Maillet et Kubalik, il forme l'une des meilleures triplettes de Suisse. Et le Canadien adore quand l'ambiance est surchauffée.

'C'est clair qu'il y aura beaucoup d'émotions, appuie Nathan Marchon. DiDo joue avec ça, mais je pense qu'on ne doit pas se focaliser là-dessus. On doit penser à nous d'abord. Peut-être que certains vont essayer de le titiller un peu, mais il ne faut pas que cela nous déconcentre. Il va chercher à rentrer dans nos têtes en chauffant le public, ça fait partie de son jeu.'

Genève et Bienne à la bataille

Nathan Marchon l'a dit, Ambri a encore quelque chose à jouer. Actuellement 8es avec 73 points, les Tessinois ne sont pas assurés de participer au play-in. Car entre eux et Rapperswil, 12e, il n'y a que trois points d'écart! Cinq équipes pour trois places sans aucune confrontation directe, même Alfred Hitchcock, le maître du suspense, n'aurait pas osé.

Derrière Ambri, on retrouve donc Langnau avec 72 points, Bienne avec 71, Genève avec 71 et Rapperswil avec 70. Les Emmentalois ont le calendrier le plus 'facile' puisqu'ils reçoivent Ajoie. Bienne se déplace quant à lui à Lugano qui va devoir digérer son impardonnable 13e place. Genève s'en va à Berne, qui peut encore accrocher la 2e place ou perdre sa 3e, tandis que Rapperswil accueille Davos.

Pour avoir le droit de participer au play-in, Genève doit marquer au moins un point si Bienne et Rapperswil s'inclinent en 60 minutes. Il existe également un scénario où les Aigles pourraient être éliminés en dépit d'un succès en 60 minutes dans la capitale. Il faudrait pour cela que Bienne et Langnau gagnent dans le temps réglementaire et qu'Ambri arrache un point à Fribourg. Les joueurs de Yorick Treille resteraient alors 11es.

