Un « road trip » de rêve pour Nashville

Le 'road trip' de rêve pour Nashville ! Victorieux 4-2 à Anaheim, les Predators ont réussi le score parfait sur la route lors d’une série riche de cinq rencontres.

Après ses succès face à St. Louis (5-2), Vegas (5-3), Los Angeles (4-1) et San Jose (4-2), Nashville n’a pas failli à Anaheim pour conclure victorieusement ce 'road trip'. Jamais dans leur histoire, les Predators n'avaient réussi une telle performance en déplacement.

Roman Josi a montré la voie. Le capitaine a ouvert le score à la 21e pour sa 12e réussite de la saison. Auteur de deux buts et de sept assists lors de ses huit derniers matches, Roman Josi, meilleur compteur suisse de la Ligue avec ses 54 points, est l’un des artisans de l’embellie des Predators qui filent tout droit vers les séries finales.

Janis Moser et Philipp Kurashev perdent encore

La vie est moins rose pour Janis Moser et Philipp Kurashev. A Winnipeg face aux Jets de Nino Niederreiter, Janis Moser et Arizona se sont inclinés 4-3 en prolongation pour concéder leur douzième défaite de rang. Philipp Kurashev et Chicago ont également cédé dans la prolongation, battus 3-2 par Detroit sur une réussite d’un ex de la maison en la personne de Patrick Kane.

L’ancien pigiste biennois n’a pas raté son retour à Chicago où il a passé seize saisons avant d’être transféré aux Rangers avec ce but qui a crucifié ses anciennes couleurs. Les Blackhawks ont désormais perdu... douze de leurs treize dernières rencontres. Avec 35 points en 59 matches, ils sont plus que jamais les cancres de la NHL.

/ATS